80-летняя бабушка ушла из дома еще 14 октября 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кумыс ГАЛИЕВА Кумыс ГАЛИЕВА Родные Кумыс ГАЛИЕВОЙ сообщили, что звонки о том, что где-то видели бабушку, уже прекратились. Впрочем, как и поиски. - Мы все-таки не теряем надежды, и думаем, что она найдется, - рассказал родственник пенсионерки Ерлан. Стоит отметить, что последняя информация, которая поступила на телефоны родственников от местных жителей, о том, что бабушку видели официанты в ресторане "Перчини". Напомним, 80-летняя Кумыс ГАЛИЕВА полтора года страдает атеросклерозом головного мозга. Женщина ушла из дома 14 октября примерно в 9 часов утра и не вернулась. Была одета в темно-синий (фиолетовый) кардиган, шаль темно-серого цвета, тапочки белого цвета. Родные бабушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403. Кристина КОБИНА  