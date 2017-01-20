В Интернете появились фотографии одного из вариантов новой светоотражающей формы полицейских, сообщает Tengrinews.kz. c060b0cbd2ad9bd6203249c63e68b508 Пользователи предположили, что именно так теперь будут выглядеть полицейские, которые регулируют движение на перекрестках. Однако в Департаменте внутренних дел Алматинской области сообщили, что данная форма - только один из вариантов предлагаемой формы. "Это пробный вариант жилетки и перчаток со светоотражающими элементами, который Департамент внутренних дел Алматинской области предложил МВД в виде образца. Он предназначен для сотрудников дорожно-патрульной службы. ДВД Алматинской области предложил данный образец для использования сотрудниками ДПС в своей служебной деятельности" - рассказали в пресс-службе ДВД региона. Жилетка-образец, предложенная областным ДВД, имеет с внешней стороны надпись "Жол-патрульдік полициясы", а также светоотражающие элементы для работы в ночное время суток. 95f71471538bc68642e26c9c43c365c0 baee9ce4edd6d45799c2b16d6345525d