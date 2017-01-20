Пользователи предположили, что именно так теперь будут выглядеть полицейские, которые регулируют движение на перекрестках. Однако в Департаменте внутренних дел Алматинской области сообщили, что данная форма - только один из вариантов предлагаемой формы. "Это пробный вариант жилетки и перчаток со светоотражающими элементами, который Департамент внутренних дел Алматинской области предложил МВД в виде образца. Он предназначен для сотрудников дорожно-патрульной службы. ДВД Алматинской области предложил данный образец для использования сотрудниками ДПС в своей служебной деятельности" - рассказали в пресс-службе ДВД региона. Жилетка-образец, предложенная областным ДВД, имеет с внешней стороны надпись "Жол-патрульдік полициясы", а также светоотражающие элементы для работы в ночное время суток.