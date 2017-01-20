С 20 по 22 января в области ожидаются снег и сильные порывы ветра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП «Казгидромет» 20-22 января в Западно-Казахстанской области будет усиление северо-западного ветра до 18 м/с и снегопад. Столбик термометра днем опустится до -8...-10 градусов, а ночью температура воздуха составит -12...-15 градусов.