Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя областного суда ЗКО Бека АМЕТОВА, в 2016 году было окончено 27 тысяч гражданских дел, что на 230 дел меньше, чем в 2015 году. При этом 1392 гражданских дела разрешились с применением медиации. - По области созданы все условия для развития медиации и медиативных соглашений: в 145 сельских округах по области открыты кабинеты медиации, в 7 общественных объединениях зарегистрированы 40 профессиональных медиаторов, которые осуществляют свою деятельность, - пояснил председатель суда ЗКО. Что касается административных дел, то их количество уменьшилось в 2016 году на 1304 дела по отношению к 2015 году. Количество уголовных дел также уменьшилось в 2016 году на 455 дел. Из 38 лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, 26 осуждены к штрафу, что в общей сложности составило почти 88 млн тенге, в том числе из них взыскано на сегодняшний день более 81 млн тенге. - В случае неуплаты и уклонения неуплаты назначенного штрафа к виновному могут быть применены такие меры, как замена штрафа на лишение свободы, - отметил Бек АМЕТОВ.