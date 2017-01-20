Дорогой препарат не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но ради спасения девочки облздрав попросил депутатов включить его в список, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в  пресс-службе здравоохранения, нужный препарат для Айжан ИСМУКАЕВОЙ, не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи - это то, что выдается бесплатно. Управление здравоохранения вышло с предложением в маслихат с просьбой расширить перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. На сегодняшний день все закупочные процедуры по этому препарату прошли, поставка должна быть в феврале, сообщили в облздраве. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась бабушка 12-летней Айжан ИСМУКАЕВОЙ. Девочка страдает пороком сердца, заболеванием легких и циррозом печени. Состояние девочки с каждым днем ухудшается, ее готовят к очередной операции, перед которой необходимо проколоть дорогостоящие лекарства. Стоимость одного курса лечения составляет более миллиона тенге. В облздраве пообещали выдать это лекарство только в феврале. Родные девочки просят помощи у жителей Уральска.   Кристина КОБИНА