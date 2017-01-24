Иллюстративное фото с сайта kurortinfo.ru Как рассказал заместитель главного врача областного перинатального центра Аскар КЕНЖЕГАЛИЕВ, в центре амбулаторных гинекологических операций проводят несложные операции, не требующие длительного нахождения в стационаре. - Если у операции нет актуальной плановости, и пациентке не назначена госпитализация, мы можем обслужить ее в нашем Центре амбулаторно. Здесь мы проводим малые операции методом лапароскопии и гистероскопии. Через 2-4 часа после операции мы отпускаем пациенток домой. На следующий день они приходят к нам на контрольный прием, - рассказал Аскар КЕНЖЕГАЛИЕВ. Центр открылся в начале январе, здесь уже было прооперировано 37 женщин, это жительницы областного центра и приезжие из районов. В настоящее время в центре готовятся к операции еще 5 женщин. Его открытие стало возможным благодаря новым методам лечения гинекологических больных. Для сельских жителей медицинский центр решил множество проблем: теперь им не нужно дожидаться очереди для госпитализации. Кроме того, прием здесь ведется в порядке живой очереди.