Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, по дороге в реанимацию областной больницы умер мужчина 1975 года рождения. - 41-летний мужчина получил в аварии травмы, несовместимые с жизнью. В областную больницу были госпитализированы две женщины и мужчина. 19-летняя девушка доставлена в хирургию областной больницы в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, мужчина 1955 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ребер и 49-летняя женщину доставили с переломами позвонка и ребра, - пояснили в пресс-службе облздрава. Еще восьмерых пострадавших направили на амбулаторное лечение. Напомним, ДТП произошло 24 января на трассе Уральск-Самара в нескольких километрах от Уральска. На трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало.