Также за прошлый год было зафиксировано два коррупционных правонарушения со стороны сотрудников полиции. Как сообщил старший инспектор по особым поручениям группы организации надзора за дорожным движением местной полицейской службы ДВД ЗКО Виталий ГАРШИН, за прошлый год было выявлено два коррупционных нарушения, за которые сотрудники полиции были уволены из ОВД по отрицательным мотивам. Также приговором суда было назначено наказание в виде лишения права занятия должности на государственной службе и штраф в размере 350 тысяч тенге. - Стоит отметить, что водителями транспортных средств был допущен наезд на сотрудников ДПС, пострадали два сотрудника полиции при несении службы в областном центре, - Виталий ГАРШИН. Пояснил начальник местной полицейской службы правила, по которым производить фото и видеозапись действий сотрудников полиции не запрещено законодательством, однако сотрудник полиции вправе потребовать прекращения съемок, если данные действия препятствуют выполнению служебных обязанностей.