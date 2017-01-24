Как стало известно из материалов дела, 8 ноября 2016 года в гости к подсудимому Мусину пришел его друг Ерментаев со своим товарищем Астаховым, с которым обвиняемый ранее знаком не был. Трое мужчин начали распивать спиртные напитки, в ходе чего между Мусиным и Ерментаевым началась ссора, которая переросла в поножовщину, в это время Астахов уже спал. Во время драки подсудимый ударил своего друга по лицу, затем взял со стола кухонный нож и нанес им один удар в шею, затем в живот и грудную клетку, сколько всего было нанесено ранений, сам подсудимый не помнит. Далее он взял стоящую с пола кочергу и ударил ею Ерментаева по голове, в результате чего потерпевший скончался. От шума в доме проснулся Астахов, картина, которую он увидел, повергла его в шок. Мусин стал угрожать Астахову, и сообщил ему, что живым он не уйдет. Тогда Астахов стал успокаивать Мусина, в итоге ему это удалось. Затем они решили избавиться от трупа, пошли по соседям, чтобы найти машину, но сделать им этого так и не удалось. Тогда они вернулись домой, и снова начали выпивать, уже не обращая внимания на лежащее рядом тело убитого. После того, как спиртное закончилось, они уснули, а затем Астахов проснулся от сильного запаха дыма, позже выяснилось, что один из них уснул с непотушенной сигаретой в руках. Выйти на улицу Астахову не удалось, дверь была заперта, тогда он выбил окно и вызвал участкового. После того, как всех вытащили из дома, полицейский увидел, что Ерментаев убит. Ранее Мусин уже был осужден по статье 103 части 3. - Суд признал Мейрама МУСИНА виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 части 1 УК РК, и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, также было решено частично присоединить ему не отбытую часть наказания это 4 месяца, и окончательно назначить 13 лет 4 месяца. В действиях подсудимого был признан опасный рецидив преступления, поэтому отбывать наказание его отправили в колонию особого режима. Также ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма, - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт ЕРМАХАНОВ