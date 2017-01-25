Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам административного дела, правонарушитель управлял автомашиной марки «ВАЗ-21083» в селе Дарьинское в состоянии наркотического опьянения. Это подтверждается заключением медосвидетельствования, при котором у водителя установлено наркотическое опьянение, вызванное употреблением марихуаны. Постановлением суда №2 Зеленовского района правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье 608 ч. 1 КоАП РК "Управление транспортным средством в наркотическом опьянении ", его лишили водительского удостоверения сроком на 3 года. Постановление суда не вступило в законную силу.