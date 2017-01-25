Если вы совершенно правильно ответили на все три вопроса, то вы получите из рук ведущего один из приятных призов: • сертификат на романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок»; • абонемент на посещения оздоровительной фитнес – студии «Queens»; • два билета на сеанс в кинотеатр «Cinema Park»; • сертификат на пять бесплатных поездок на такси CITY. Если же вам не удалось выиграть в викторине, не расстраивайтесь. Вас в любом случае ждет утешительный приз.

В этом году компания порадует интересным развлекательным проектом жителей Уральска. Тем счастливчикам, которые при вызове такси окажутся в одной машине с ведущим этого развлекательного проекта, предстоит поучаствовать в интеллектуальной игре и, проявив свой кругозор, ответить на три вопроса. К тому же, если участник затрудняется или не знает ответа, то может воспользоваться двумя подсказками: первая – звонок другу и вторая – помощь прохожего.Игра проводится для тех клиентов, которые вызвали такси в пределах передвижения по городу. Второй сюрприз, который подготовила компания Такси CITY, очень обрадует многих горожан. Среди клиентов, которые наиболее часто пользуются услугами такси, в конце каждого месяца будет проходить розыгрыш, главный приз которого – IPhone7. Таким образом, каждый постоянный клиент может стать обладателем такого телефона. Хочется отметить, что Такси CITY давно пользуется спросом на рынке транспортных услуг среди жителей города и области. Кредо водителей компании – всегда быть оперативными и оказывать качественно свои услуги. Вызвать такси можно не только по телефонам, но и подать заявку на страницах компании в соцсетях в ВКонтакте, а также можно скачать мобильное приложение через Play Маркет или App Store. – Причем помимо таких развлекательных проектов, которые будут проводиться ежедневно и ежемесячно, наших клиентов ожидает в этом году еще много интересных и приятных сюрпризов, – сообщил директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. – Также хочу поблагодарить наших дружеских партнеров за сотрудничество:ресторан «Хуторок», фитнес –студию «Queens» и кинотеатр «Cinema Park».Компания Такси CITY неоднократно проводит и благотворительные акции, часто помогая детским домам и интернату для детей с ограниченными возможностями. С большим уважением компания относится к нашим ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, и, отдавая дань их подвигу, предоставляет для них услуги совершено бесплатно по всему Казахстану. За активное участие в социальных проектах компания такси CITY имеет награды от акима области в номинации «Журектен–Журекке», а также благодарственное письмо от президента Казахстана. Итак, спешите воспользоваться такси CITY и принять участие в интереснейших проектах! Отличное настроение и качество услуг вам гарантировано! Желаем всем удачи! На правах рекламы.