Если вы совершенно правильно ответили на все три вопроса, то вы получите из рук ведущего один из приятных призов: • сертификат на романтический ужин на двоих в ресторане «Хуторок»; • абонемент на посещения оздоровительной фитнес – студии «Queens»; • два билета на сеанс в кинотеатр «Cinema Park»; • сертификат на пять бесплатных поездок на такси CITY. Если же вам не удалось выиграть в викторине, не расстраивайтесь. Вас в любом случае ждет утешительный приз.Игра проводится для тех клиентов, которые вызвали такси в пределах передвижения по городу. Второй сюрприз, который подготовила компания Такси CITY, очень обрадует многих горожан. Среди клиентов, которые наиболее часто пользуются услугами такси, в конце каждого месяца будет проходить розыгрыш, главный приз которого – IPhone7. Таким образом, каждый постоянный клиент может стать обладателем такого телефона. Хочется отметить, что Такси CITY давно пользуется спросом на рынке транспортных услуг среди жителей города и области. Кредо водителей компании – всегда быть оперативными и оказывать качественно свои услуги. Вызвать такси можно не только по телефонам, но и подать заявку на страницах компании в соцсетях в ВКонтакте, а также можно скачать мобильное приложение через Play Маркет или App Store. – Причем помимо таких развлекательных проектов, которые будут проводиться ежедневно и ежемесячно, наших клиентов ожидает в этом году еще много интересных и приятных сюрпризов, – сообщил директор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. – Также хочу поблагодарить наших дружеских партнеров за сотрудничество:ресторан «Хуторок», фитнес –студию «Queens» и кинотеатр «Cinema Park». Компания Такси CITY неоднократно проводит и благотворительные акции, часто помогая детским домам и интернату для детей с ограниченными возможностями. С большим уважением компания относится к нашим ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, и, отдавая дань их подвигу, предоставляет для них услуги совершено бесплатно по всему Казахстану. За активное участие в социальных проектах компания такси CITY имеет награды от акима области в номинации «Журектен–Журекке», а также благодарственное письмо от президента Казахстана. Итак, спешите воспользоваться такси CITY и принять участие в интереснейших проектах! Отличное настроение и качество услуг вам гарантировано! Желаем всем удачи! На правах рекламы.
Вам может быть интересно
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Формальную поддержку оказывали особенным детям в Атырауской области
Нарушения выявили прокуроры.
Топ-5 проблем арендатора и как их решить
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.
Две золотые медали завоевали спортсмены из ЗКО на первенстве мира
Спортсмены из ЗКО стали призёрами Кубка мира по армрестлингу в Ташкенте.