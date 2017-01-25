Столкновение пассажирского автобуса и УАЗа произошло 24 января в 10.30 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 715e6289-a6b5-4fec-aa30-3be1dbe40887 Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, ДТП произошло на 263 километре трассы Самара-Шымкент недалеко от поселка Подстепное Теректинского района ЗКО. - Пассажирский автобус ехал по маршруту в сторону поселка Акжайык, а УАЗ двигался в противоположном направлении. Водитель УАЗа 1955 года рождения, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. В ДТП пострадали 12 человек. От полученных травм скончался 41-летний пассажир УАЗа по дороге в больницу и еще трое госпитализированы с различными травмами.