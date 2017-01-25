Иллюстративное фото с сайта nazaccent.ru Подсудимый был осужден по ч.1 ст.104 УR Республики Казахстан - "Причинение смерти по неосторожности" и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый был осужден за преступление средней тяжести и является инвалидом III группы. Служба пробации Курмангазинского района направила на рассмотрение районного суда представление о применении амнистии в отношении подсудимого. - Суд удовлетворил представление службы пробации и освободил его от отбывания наказания согласно акту амнистии. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе.