Иллюстративное фото из архива "МГ" Метель на дорогах области началась накануне вечером. Порывы штормового ветра доходили до 20 метров в секунду. В связи с ухудшением погоды и во избежание трагических случаев РГП «Казахавтодор» совместно с ДВД области приняли решение закрыть сразу 8 трасс республиканского значения. Всю ночь спасатели вызволяли с заснеженных трасс застрявших автомобилистов и их пассажиров. Всего за сутки, как сообщают в ДЧС Актюбинской области, спасено 58 человек, трое из них доставлены в пункты обогрева. Эвакуированы 8 единиц техники. Еще столько же машин ждут помощи - это автомобилисты, застрявшие в Байганинском районе, вблизи трубопровода Алтимус-Петролиум, сообщают в департаменте ЧС. На дорогах республиканского значения на очистке снега работает 64 единиц спецтехники РГП «Казахавтодор». В самом областном центре задействовано больше 100 единиц техники. На данный момент, по сообщению ДЧС области, остается закрытой одна дорога республиканского значения – Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз. Также движение приостановлено по семи дорогам областного значения. В ДЧС же продолжается работа оперативного штаба. Звонки принимаются по следующим номерам: 56 -66-24, 56-68-85.Между тем, пользователи выкладывают в сеть многочисленные видео с места аварий на трассах Актюбинской области. По сведениям автомобилистов, накануне вечером на трассе Хобда-Актобе из-за нулевой видимости произошло массовое ДТП. По данным пользователей, это случилось неподалеку от села Маржанбулак. Судя по виде, столкнулись не меньше 5 машин. Узнать подробную информацию об аварии в ДВД Актюбинской области не удается. В пресс-службе не отвечают на звонки журналистов. BEZG63oV814 _DnGNWKT41k