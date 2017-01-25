Ежедневно сотрудники приемника выезжают на улицы города и подбирают людей без определенного места жительства и без документов. Как сообщил начальник приемника-распределителя Амангельды УБИШЕВ, у всех доставленных лиц снимаются отпечатки пальцев, и их ставят на учет. - Далее идет работа по установлению личности. Если человек когда-то был документирован, то мы устанавливаем личность в течении трех часов, и он освобождается, - поясняет Амангельды УБИШЕВ. - Если человек не документирован, он задерживается, и материал направляется в суд. После применяется мера превентивного ограничения свободы по решению суда на 30 суток, в течении этого времени мы устанавливаем личность. Как отметил Амангельды УБИШЕВ, по окончанию 30 суток лица без определенного места жительства направляются в центр социальной адаптации, где и занимаются в дальнейшем вопросом их документирования. - За прошедший год было документировано 38 человек. 8 человек оформлены на пенсию, 6 направлены в дом-интернат и дом для инвалидов, 31 человек трудоустроены на временную работу, - говорит начальник приемника. Как рассказал начальник приемника-распределителя, за прошлый год всеми службами ДВД доставлено 3142 человека, из них 194 было задержано. Из числа задержанных было выявлено 5 преступников и 3 без вести пропавших. Приемник рассчитан на 35 человек, на сегодняшний день в нем содержится 16 человек, трое из них граждане СНГ и одна женщина. - Иностранцев направляем в миграционную службу по окончанию срока содержания превентивного ограничения, - отметил начальник приемника. По разным причинам в прошлый году 49 бомжей умерли, из них 10 женщин. Жители Уральска могут сообщать о лицах без определенного места жительства, которые доставляют неудобства, в приемник-распределитель по номерам: 53-79-85, 53-79-74.