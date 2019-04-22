Фото из архива "МГ" - Уровень безработицы молодежи в республике составляет 3,8%, а в регионе этот показатель равняется 2,4%. Сегодня в области студенты обучаются по программам «Мәңгілік ел», «Жастар индустрияға», «Серпін-2050», - отметил на cовете по делам молодежи руководитель управления занятости и социальных программ Серик Камидолла. Он сообщил, что были встречи с руководством более чем 100 учреждений и проведена разъяснительная работа по программам занятости. В этом году молодежную практику на предприятиях пройдет тысяча молодых людей. Аким региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что молодежная практика – это проект, который доказал свою эффективность. - В области более 12 тысяч предприятий. Студенты, обучаясь там, смогут вникнуть в производство и получить шанс для самореализации. Теперь, почему бы не увеличить количество квот в год? Чем больше молодых людей будет трудоустроено по специальности по окончании вузов, тем лучше, - сказал Нурлан Ногаев, поручив при этом уполномоченным органам взять каждого молодого практиканта под личный контроль для предотвращения безработицы. - В свое время Елбасы поручил взять каждого выпускника школы на контроль. Кто какую окончил школу, в какое учебное заведение поступил, а потом на какую работу устроился? Если безработный, то чем занимается? Это работа руководителей районов, сельских акимов, учебных заведений. Это поможет снизить безработицу среди молодежи, - уверен Нурлан Ногаев.