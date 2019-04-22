Как сообщили в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад», по итогам отборочных соревнований к конкурсу «Полевая кухня» программы международных армейских игр «Арми-2019» войсковые повара и пекари регионального командования «Запад» стали лучшими и теперь будут защищать честь вооруженных сил Казахстана в Российской Федераций. Отбор проходил городе Алматы. – На первом этапе повара и пекари состязались на участке для стрельбы из автомата, который оборудуется двумя направлениями для стрельбы, исходным рубежом, рубежом открытия огня, местами для стрельбы из автомата. На втором этапе они готовили холодные закуски, первые, вторые, третьи блюда и варили напитки в соответствии с меню и рецептурой. Например, в меню представлены сельдь с винегретом, салат летний, борщ, солянка, жаренная горбуша с рисовой кашей, лангет с картофелем, запеченный с сыром, морс из клюквы, компот из сухофруктов. Кроме того, участники пекли хлеб и хлебобулочные изделия по установленной рецептуре, - сообщил пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов. Стоит отметить, что для приготовления пищи, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в полевых условиях использовались переносные плиты, переносные кухни, прицепные кухни, а также прицепные хлебопекарные блоки. Победители примут участие в международных армейских играх, которые пройдут в России. – В состав команды регионального командования вошли представители войсковой части 30238 города Актобе и войсковой части 75488 города Актау, по два повара и два пекаря. Армейский международный конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» проводится в рамках Армейских международных игр и пройдет на полигоне «Алабино» в Московской области Российской Федерации, - рассказал Рустем Игисинов.Фото предоставлено Рустемом Игисиновым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.