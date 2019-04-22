".Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 19 апреля 2019 года дежурный инспектор отделения ювенальной полиции управления полиции города Уральск Тимур Мамбешов заметил рядом с городской поликлиникой №5 девочку примерно 3 лет без сопровождения взрослых. – Она была легко одета, явно не для прогулки. Полицейский подошел и спросил у неё, где она живет, где мама и папа, но растерянная девочка не могла ему объяснить. Тогда инспектор привез её в отдел полиции и передал старшему инспектору отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадине Куспановой. В тот же день сотрудники полиции разослали ориентировки во все подразделения полиции, а также фотографии были опубликованы в социальных сетях. Примерно в 18.00 на номер «102» позвонила женщина и сообщила о пропаже ребёнка. Сотрудники ювенальной полиции связались с женщиной и попросили приехать в отдел. Приехавшая в отдел полиции мама бросилась к дочери со слезами на глазах, - рассказали в департаменте полиции. По словам матери девочки, в то время, когда она усыпляла младшего ребёнка, старшая вышла во двор поиграть. Видимо, девочка вышла за двор и заблудилась, не найдя обратную дорогу. – К счастью, благодаря полицейским девочка вернулась в семью целой и невредимой. Сотрудники департамента полиции ЗКО просят родителей быть внимательнее к детям и не оставлять их без присмотра, - отметили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.