По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +3. 19 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. В Актау синоптики прогнозируют +14 градусов днем, +6 - ночью. В Актобе температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +1.