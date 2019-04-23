Иллюстративное фото из архива "МГ" Годунова назвала правильным решением вывод ревизионных комиссий из структуры маслихатов. Сейчас комиссии стали самостоятельными госорганами, не подчиненными местным органам власти. "Ревизионные комиссии на местах могут стать хорошими партнерами маслихатов в работе по укреплению финансовой дисциплины. За 2018 год ревизионными комиссиями было выявлено 315 миллиардов тенге финансовых нарушений, 28 миллиардов тенге - неэффективное использование средств, 6 миллиардов тенге - нарушения актов субъектов квазигосектора и 60 миллиардов тенге - неэффективное планирование", - сообщила Годунова в Сенате. "Это правильно, поскольку все управления акимата и большинство депутатов маслихата, среди которых есть ректоры вузов и колледжей, директора школ, главные врачи медицинских организаций, представители бизнеса, получающие от государства субсидии или другие меры господдержки, являются объектами госаудита. То есть существовал конфликт интересов", - отметила она. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.