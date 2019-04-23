Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи коров с вольного выпаса в Уилском районе задержаны восемь жителей области. Также доказана причастность подозреваемых к кражам скота в Хобдинском и Алгинском районах. – Указанные лица на протяжении длительного времени занимались кражей скота, находящегося на вольном выпасе без присмотра. Преступники загоняли скот в заброшенные загоны, откуда, выбрав крупный, забивали, загружая мясо в заранее подготовленный транспорт, после чего сбывали мясо частным скупщикам в городе Актобе. Водителем одной из автомашин была девушка, - рассказали полицейские. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что в настоящее время установлено пять фактов кражи скота, задержано восемь подозреваемых лиц, один из которых водворен в ИВС. Проводятся следственные действия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.