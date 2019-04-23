Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на официальном сайте ТОО "Батыс су арнасы", 24 апреля по улице Кызылжарская будут проводиться работы по замене запорной арматуры водопроводной трубы д200. – В связи с этим будет производиться отключение водопровода в домах №20 и 10/1 в 9 мкр, городская поликлиника №5, детский сад «Салтанат», аптека «Талап», фитнес-центр. Ориентировочное время проведения работ с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.