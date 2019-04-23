Кроме этого, от водоснабжения будут отключены несколько домов в 9 микрорайоне, аптека и фитнес-центр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на официальном сайте ТОО "Батыс су арнасы", 24 апреля по улице Кызылжарская будут проводиться работы по замене запорной арматуры водопроводной трубы д200. – В связи с этим будет производиться отключение водопровода в домах №20 и 10/1 в 9 мкр, городская поликлиника №5, детский сад «Салтанат», аптека «Талап», фитнес-центр. Ориентировочное время проведения работ с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в ТОО "Батыс су арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  