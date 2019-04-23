А потому была очень удивлена, когда на плановом медосмотре услышала диагноз – остеопороз. Это хрупкость костных тканей. Как так то? Тогда – то у компетентного врача я выяснила, что для костей полезны только молоко, творог и кефир до 2% жирности. В йогурте и мороженом, например, много сахара, на усвоение которого тратится драгоценный кальций.В сливках, сливочном масле, сметане – масса животных жиров, которые ухудшают кровообращение костных тканей. В сыре – не только жиры, но и соль, а она провоцирует вымывание минералов из костей. Так что употреблять молочные продукты необходимо избирательно, особенно после 45 лет. Начиная с этого возраста, люди попадают в группу риска по заболеванию остеопорозом.