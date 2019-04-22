Знай, мы тогда о психологических тонкостях пагубной зависимости, смогли бы продлить папе жизнь. Но не сложилось. Быть может, другим людям наш горький опыт поможет. У человека есть две главные положительные эмоции: радость и интерес. Они появляются, когда человек занимается творчеством. Одновременно идет выброс эндорфина – гормона, который вызывает состояние, близкое к блаженству. И уже не требуются никакие стимуляторы или уход от реальности. Человек, которому интересно, не станет пить спиртное, он даже болеть станет меньше. Вот и не удивительно, что часто причиной увлечения людей спиртным является безрадостная и неинтересная жизнь. Такого человека нужно научить жить творческой жизнью, это помогает лучше всяких запретов. Сейчас возможность заниматься творчеством есть у каждого – в интернете, студиях, кружках по интересам. Легко приобрести товары для творчества. Главное верить, пробовать и творить! Берегите себя и своих близких! Советы по здоровью читайте ежедневно на нашем сайте