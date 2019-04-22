В Атырау презентовали сборник «Актобе-Лаэти», где представлена вся история одноименного древнего поселения
В сборнике содержится информация о раскопках, экспедициях, совершенных еще полвека назад известным в регионе краеведом, профессором Атырауского университета нефти и газа Вячеславом Афанасьевым, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Книгу составил журналист, исследователь истории Лев Гузиков под редакцией В.Афанасьева и председателя русского этнокультурного объединения «Былина» Андрея Кораблева, который выделил средства на издание «Актобе-Лаэти».
— В настоящее время поселение Актобе-Лаэти — в нескольких сотнях метров от пригородного микрорайона «Жулдыз-3» в Атырау и является памятником истории местного значения. Хотя еще совсем недавно здесь была голая степь, — поделился Лев Гузиков.
В конце 1950-х — начале 1960 годов Афанасьеву показали месторасположение древнего, засыпанного песком городка. Профессор начал исследование.
Особенно большими по площади и объему выполненных работ были раскопки 1979 года. Среди находок: бусы, кольца, браслеты, амулеты, керамическая посуда, большое количество обработанной кости — следов деятельности косторезной мастерской. Как рассказали исследователи, судя по обилию найденных чигирных сосудов и дисков-жерновов, здесь было развито бахчеводство. Занимались жители Актобе охотой и рыболовством, разведением скота Найдено и много отходов бронзово-литейного производства. В некоторых комнатах неплохо сохранились печи.
— Результаты археологических исследований подтверждают наличие здесь джучидских денег, бронзовых и серебряных. Особенно много бронзовых монет исследователи нашли во время раскопок 1993 года, — говорит Афанасьев. — В целом, «Актобе-Лаэти» представляет собой большой научно-исторический интерес: ведь это цельный ремесленный комплекс. Материал памятника позволяет предполагать, что поселение существовало в XIII-ХІV веках, обосновавшись в одном дневном караванном переходе от Сарайчика на пути из Средней Азии в Поволжье. Важную информацию могут принести и дальнейшие научные исследования. Правда, сейчас они систематически не проводятся, само же поселение вновь засыпано песком.
О серьезных археологических работах и находках и описано в книге «Актобе-Лаэти. История и современность», в которой представлены ключевые статьи из многочисленных публикаций в местных и республиканских СМИ. Автором статей является сам краевед, его коллеги ученые-археологи и журналисты. В сборнике опубликованы и снимки некоторых уникальных находок, сделанных Афанасьевым за годы археологических работ на поселении Актобе-Лаэти.
Некоторые педагоги на презентации книги уже назвали ее отличным учебным пособием по «Краеведению».
Лина ОЙЛОВА
