Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте АО "Жайыктеплоэнерго", в связи с плановыми гидравлическими испытаниями тепловых магистралей 22 и 23 апреля 2019 года будет приостановлена подача горячей воды. – Будут отключены от горячего водоснабжения 170 жилых домов и 11 соцобъектов по следующим адресам: Абулхаир хана, 2/1, 2/2, 2/3, 91, 91/1,91/3, Айтиева, 70, 70/1, 72, 74, 87, Алмазова, 60, 62, 69, 71, 73, 102, 102/1, 102/2, Аманжолова, 111, Верхний тупик, 2, Верхний, 26, 36, 36/1, 40, 46, Гагарина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, Деповская, 26, Н.Назарбаева, 206, 236, 238, Евразия, 49 ,51, 55, 57, 71, 71/1, 104, 104/1, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 113/1, 115, 117, 117/1, 177, 177/1, 190, 190/1, 196/1, 208/1, 216, Еслямгалиулы, 28, Есенжанова, 3, 20, Жаксыгулова, 31, 33, Захарова, 3, 27, Ескалиева, 182, 186, 239, Жунисова, 178, 180, Исаева, 83/1, Ихсанова, 73, 73/1, 73/2, 87, 87/1, 89, 109, Карбышева, 64, 66, 68, Кокчетавская, 1/6, 1/6Д Вч, 90, Курмангалиева, 3/1, 7/2, 15/1, Кердери, 139, 141, 172, 172/1, 174, Курмангазы, 156/1, 158, 161, 162, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, Локомотивная, 47/1, 59/1, 61, Маметовой, 56, 60, 81/1, 103, 105, 111, Мулдашева, 39, Мендалиева, 2, Молдагулова, 14, 16, 18, 20, 24, 26, Молдавская, 20, Мухита, 97, 99, 121, 127, 128, 128/1, 129, 130, Оренбургская, 37/2, Партизанская 79/1, 88, Павлодарская, 1, 3, 3/1, Придорожная, 1/1, Петровского, 51, 76, Победа, 93, 137, 93/1, 93/2, Рубежинская, 31, 31/1, Украинская, 4, 10, Уразбаева, 2/1, 2/3, 2/4, Скоробогатова, 67, Чехова, 19, Х.Чурина, 119/1, 123, 136, 160, 162, 164, Хусаинова, 131/1, 157, 157/1, Щевцова, 27, 27/1, 27/2, Щурихина, 5, 40, Ярославская, 6, 8, 10, 12, Инфекционная больница, Центр психического здоровья (Есенжанова, 17), д/с № 18 "Балдырган", д/с №12 "Аленушка", д/с №24 "Солнышко", д/с №7 "Айналайын", д/с №43 "Оркен", д/с №41 "Актилек", д/с №15 "Акбота", СОШ №36. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.