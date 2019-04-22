Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что в их департамент полиции поступила информация от коллег из Кызылорды о содействии по задержанию преступика. Подозреваемый в ночь на 14 апреля 2019 года совершил разбойное нападение на одну их букмекерских контор в г.Кызылорда и похитил денежные средства в сумме 340 000 тенге. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями Актюбинского департамента было установлено, что один из подозреваемых скрывается в г.Хромтау Актюбинской области. 20 апреля 2019 года в результате успешных специальных мероприятий в г.Хромтау задержан гражданин Н., который признал свою причастность к совершению вышеуказанного правонарушения и в дальнейшем для проведения следственных действий был передан правоохранительным органам Кызылординской области, - рассказали в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.