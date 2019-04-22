Мы продолжаем рубрику ценных советов от Управляющего партнера юридической компании Mirmanov&Partners. При создании своего бизнеса многие бизнесмены не уделяют должного внимания на разработку и наличие локальных (внутренних) актов предприятия. На момент открытия, на начальных стадиях, порой и весь период осуществления какого-либо бизнеса, независимо от его организационно-правовой формы основную часть субъектов бизнеса, как правило, волнует только материальные результаты, то есть объемы моментальной, ежедневной финансовой прибыли. Естественно это объективный процесс, ведь бизнес открывается и введется в первую очередь для получения материальной выгоды или пользы, то есть человек наделен на получение живых денег, имущественных благ и интересов. Между тем, для получения постоянной прибыли и для дальнейшего развития бизнеса не маловажную роль играет разработка и состояние локальных (внутренних) актов самого бизнеса. Локальные акты имеют правовую природу и в случае принятия имеют обязательный характер для всех лиц, осуществляющих деятельность в конкретном юридическом лице. К таким лицам относятся сам работодатель, работники, лица, оказывающие какие-либо услуги на основе гражданско-правовых договоров. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://mirmanov.kz/articles/vazhnost-razrabotki-lokalnykh-vnutrennikh-aktov-predpriyatiya/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.mirmanov.kz Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.