Теперь за подростка понесут ответственность законные представители, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции рассказали, что ученик, который управлял автомобилем, ранее по аналогичным случаям к ответственности не привлекался. - Ключи от машины он взял без ведома взрослых. Ответственность понесут законные представители, - пояснили в департаменте полиции. Следует отметить, что ранее в пресс-службе полиции заявили, что ключи от автомобиля ученику, который был за рулем, дал его дедушка. Как пояснил руководитель отдела образования Жангалинского района Елжас Кадыров, все школьники, попавшие в ДТП, кроме ученицы, которая находится в тяжелом состоянии, сегодня пришли на занятия. - Все дети с положительным взглядом. Хорошо учатся, сейчас у них активно идет подготовка к ЕНТ. Тот подросток, который был за рулем, тоже хорошист, ребенок не разбалованный, не хулиган. Как так оказалось, что у него были ключи от автомобиля, мы комментировать не можем, - дополнил Елжас Кадыров. Напомним, в ЗКО шесть школьников пострадали в ДТП, которое произошло 20 апреля. За рулём авто находился ученик 11 класса поселка Жангала. В результате аварии медицинская помощь потребовалась девочке 2002 года рождения. Она была госпитализирована в Жангалинскую ЦРБ. Ночью из города была вызвана санавиация в составе нейрохирурга, хирурга, реаниматолога и ей была проведена операция. Состояние пострадавшей крайне тяжёлое. Все остальные ученики со ссадинами и ушибами были отправлены на амбулаторное лечение.