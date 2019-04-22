21 апреля аким ЗКО Алтай Кульгинов встретился с жителями аварийного дома по улице Ружейникова, 14. - В настоящее время тут идет демонтаж старого дома. На этом месте будет построено два новых дома по системе ДСК. Все 36 семей получат новое жилье, - пояснил глава региона. Также Алтай Кульгинов встретился с жильцами ветхих домов по улице Айталиева. - Тут уже начали строительство новых домов. Этот квартал мы полностью обновим и благоустроим, - сказал аким ЗКО. По словам руководителя управления строительства по ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, на сегодняшний день одна из самых актуальных тем в Уральске это ветхие и аварийные дома. - Таких домов насчитывается более 200. Для того чтобы решить эту проблему, местными исполнительными органами была принята программа государственного-частного партнерства, где частники сносят аварийный дом, жителям этих домов предоставляют временное жилье на срок строительства новых домов, где в последующем они получат новые квартиры. Это программа работает с 2017 года. Сейчас люди верят в эту программу и активно в ней участвуют. Тем более ГЧП показало свою результативность. Тем самым мы решаем проблему аварийных домов. В районе горотдела есть целый квартал, там насчитывается 9 аварийных домов, в каждом этом доме по 10-12 квартир. Решение было принято построить рядом дома 90-квартирные и 45-квартирные, после чего жители будут переселены в новые квартиры. На этом месте появится новый компактный район, - рассказал Алтынбек Кайсагалиев. К слову, с начала реализации программы государственного частного партнерства сноса аварийного и ветхого жилья было снесено 13 аварийных домов, из них уже введено в эксплуатацию четыре новых многоэтажных дома. В 2019 году планируется снести 15 аварийных домов и сдача в эксплуатацию четыре новых многоэтажных дома вместо снесенных.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.