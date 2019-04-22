Разбираем права и обязанности граждан во время президентских выборов в Казахстане.
Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Informburo.kz
совместно с председателем избирательной комиссии Алматы Жанной Асановой объясняет, какие требования есть в законодательстве для избирателей и как можно проголосовать за своего кандидата.
Кто имеет право голосовать?
Гражданин РК, которому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать на выборах. Он должен обладать активным избирательным правом, то есть быть дееспособным, не судимым. Ещё одно главное условие для избирателя – это наличие прописки.
Какие документы нужны для того, чтобы проголосовать?
Удостоверение личности или паспорт.
Где голосовать?
Проголосовать можно только по месту прописки. На сайтах местных исполнительных органов публикуется информация о границах избирательных участков. К примеру, жители столицы могут получить информацию о своём избирательном участке через единый контакт-центр iKomek по телефону 109, мобильное приложение Smart Astana и на официальном сайте города astana.gov.kz. Также можно найти свой участок через геопортал акимата maps.astana.kz, чат-бот в Telegram @smartastana_bot.
В Алматы в ближайшее время заработает специальный call центр, телефоны которого можно найти на сайте акимата и Open Almaty.
Как проголосовать, если в день выборов будете в другом городе?
Есть два варианта оформления голосования не по месту прописки:
Не менее чем за месяц, то есть до 9 мая, обратиться с заявлением в акимат населённого пункта, в котором вы будете находиться в день выборов, о включении в список избирателей с указанием избирательного участка. После этого акимат внесёт вас в список избирателей.
Сходить в избирательный участок и взять открепительный талон не ранее чем за 20 дней до дня голосования. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени 8 июня.
Можно ли в пределах одного города изменить избирательный участок?
Можно. Для этого нужно обратиться с заявлением в местный акимат не позже 9 мая.
Вы пришли голосовать, но вас нет в списке избирателей. Что делать?
Нужно предоставить членам избирательной комиссии адресную справку для подтверждения проживания в границах этого избирательного участка.
Как проголосовать маломобильным гражданам?
Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти в избирательный участок или ухаживают за больным членом семьи, должны написать заявление в избирательный участок по месту прописки не позднее 12 часов местного времени 9 июня.
После этого к ним приедут члены избирательной комиссии с переносной урной.
Можно ли проголосовать, показав справку о временной регистрации?
Нет. Списки избирателей формируются по месту постоянной прописки.
Могу ли я проголосовать вместо своих родных?
Нет, не можете. Даже если вы покажете удостоверение личности родных, вам бюллетень не выдадут, поскольку каждый избиратель голосует лично.
Как голосовать, если нахожусь за границей?
За границей можно проголосовать в избирательных участках при посольствах и консульствах Казахстана. Адреса можно посмотреть здесь.
Почему нет системы электронного голосования?
В 2000-х годах была введена электронная система голосования "Сайлау". Однако она не пользовалась популярностью среди избирателей, а также была подвержена критике со стороны политических партий, общественности и наблюдателей. С тех пор система не применяется на выборах.
Режим работы избирательного участка
9 июня избирательный участок работает с 7.00 до 20.00 без перерыва на обед.
Могут ли меня заставить идти на выборы?
Нет, не могут. Идти на выборы или не идти, решаете вы сами.
Обязан ли я отчитываться перед кем-либо, что проголосовал?
Нет, не обязаны. Голосование проходит тайно и участие в выборах – исключительно ваше право.
Как голосовать?
- Получить бюллетень, предъявив удостоверение личности или паспорт члену избирательной комиссии.
- Пройти в кабину для тайного голосования и заполнить бюллетень.
- Если вы не можете самостоятельно заполнить бюллетень, то вы вправе воспользоваться помощью лица, которому вы доверяете. Его фамилия после голосования заносится в список избирателей рядом с подписью избирателя в получении бюллетеня. Но этим лицом не может быть: член избирательной комиссии; должностное лицо местного представительного или исполнительного органа; доверенное лицо кандидата; журналист – представитель средств массовой информации; наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.
- В кабине для голосования избиратель ставит любую отметку, например крестик или галочка, в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует. Не допускаются проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких бы то ни было исправлений.
- Затем заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования.
- Голосовать можно только один раз.
Что делать, если случайно испортили бюллетень?
Избиратель подходит к комиссии и говорит, что он испортил бюллетень. Ему взамен дадут новый, а испорченный бюллетень забирают и при подсчёте погасят вместе с неиспользованными.
Заменить испорченный бюллетень можно только до того момента, пока вы не бросили в урну.
