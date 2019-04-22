Иллюстративное фото из архива "МГ" Все они обратились в инфекционную больницу с недомоганием, болями в животе и рвотой 19 апреля вечером. У всех острая кишечная инфекция. Заболели 20 учащихся начальных классов и учитель английского языка начальных классов. На сегодня двое детей остаются в инфекционной больнице, остальные на амбулаторном лечении. - На сегодня 2 детей остаются в инфекционной больнице, остальные на амбулаторном лечении, - сообщила замруководителя отдела охраны общественного здоровья Актобе Айсауле Уралбаева. - Все обратившиеся употребляли пищу в школьной столовой. Что именно ели заболевшие, Айсауле Уралбаева не уточнила. Расследование еще идет. Но есть сведения, что употребляли они булочки и соки. Состояние детей удовлетворительное. ГорСЭС сразу же проверил столовую школы №9. Выяснилось, что предприниматель, арендовавший ее, работал с 3 апреля, заключения СЭС у него не было. Документов на соответствие качеству на рыбный фарш и мясо курицы у него не было. - К предпринимателю буду принимать меры. Мы написали письма в горОО и городской акимат, чтобы также приняли меры к директору школы, который разрешил арендатору работать без нашего заключения, - сказала Айсауле Уралбаева. В данный момент столовая не работает. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.