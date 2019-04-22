Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает на сайте пресс-служба областной прокуратуры, надзорным органом района выявлено, что отделом занятости населения в период с 2016 по 2018 годы инвалидам не оказывались предусмотренные законодательством социальные выплаты к памятным датам и праздничным дням. - По акту надзора прокуратуры Индерского района Атырауской области 151 инвалиду выплачена гарантированная социальная помощь в общей сложности свыше 2-х млн тенге, - сообщили в пресс-службе, добавив, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.