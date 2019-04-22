- Я работаю в Ассоциации Родителей детей–инвалидов «АРДИ» города Алматы. Методике микрополяризации головного и спинного мозга я обучалась в г Санкт–Петербурге, - рассказывает Айслу Кожанова. - Микрополяризация - это направленное воздействие токами в очень малых дозах на центральную нервную систему, с целью восстановления поврежденных функций, где большую роль играет пластичность нервной системы. Этот метод лечения применяется при различных поражениях детской нервной системы, которые приводят к задержкам в психическом, моторном, речевом развитиях, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, ДЦП, аутизме, логоневрозе, энурезе и других патологиях. Это аппаратное воздействие. Комплекс называется «Реамед – Полярис». Возраст ребенка играет большое значение – чем раньше начато лечение, тем быстрее пойдет процесс реабилитации. Всегда нужно помнить, что один курс лечения не решит проблему, количество курсов лечения назначаются исходя из того, какой диагноз у ребенка, какова степень тяжести заболевания. Когда мамы с такими детьми приходят на консультацию, мы всегда говорим о том, что функциональная деятельность нервной системы будет восстанавливаться постепенно, что только одним курсом лечения хорошего результата достичь невозможно, и что от них будет требоваться дисциплина в лечении, которая заключается в регулярности, то есть через определенные промежутки времени повторять курс лечения.Новости Компаний. Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.