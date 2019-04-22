С самого рождения мы готовим наших детей к взрослой жизни. Очень важно развивать в ребенке познавательные процессы, творческий потенциал, которые в дальнейшем позволяют ему свободно мыслить и быть самостоятельным. Педагоги и специалисты детского центра «Бэби клуб» помогут Вам подобрать подходящую для малыша возрастную группу, программу обучения и будут способствовать его успешному и плодотворному развитию. Все развивающие и обучающие занятия проходят в игровой форме. В команде детского центра нет случайных людей. Все специалисты в первую очередь видят в ребенке личность, относятся к нему с уважением и создают все условия для развития творческих способностей и талантов ребенка.Именно сильный преподавательский состав и хорошие отзывы стали поводом для того, чтобы Айнур Ахметова доверила сразу двоих детей специалистам центра. – Мы долго думали, перед тем как привести старшую дочь Ранию в «Бэби клуб». Ей было тогда всего 2,5 года. Мы переехали сюда из Астаны, и для нас очень важно было не ошибиться при выборе развивающего клуба. Водили её в другие центры, но однажды от знакомых услышала про «Бэби клуб», и отзывы были очень хорошие, что здесь очень сильный преподавательский состав. Посоветовавшись с супругом, мы решили перевести дочь сюда. Вначале посещали русскую группу, потом решили изучать казахский и английский. «Бэби клуб» - это франшиза, здесь все уже продумано, все нюансы учтены и специалисты прекрасно знают все тонкости своего дела, - рассказала Айнур Ахметова. 3-летний Мирас начал посещать центр в возрасте 1,9 года. По словам мамы, после успехов Рании в «Бэби клубе» вопрос о выборе «развивашки» сразу же отпал, мальчик сам попросился в тот центр, который посещала его сестра.– Вначале я присутствовала на всех занятиях для малышей. Они проходили в игровой форме, весело, увлекательно, но несмотря на это были направлены на развитие первых самостоятельных навыков. Мирас освоился здесь очень быстро и со временем я перестала посещать занятия. Сейчас мои дети два раза в неделю ходят на курсы казахского и английского языков. Прекрасно знают названия всех животных, птиц, овощей, фруктов и рыб на трех языках, умеют считать, писать. Дома мы также читаем им книги на английском языке и Рания все понимает. Наша семья часто бывает за границей, и в процессе общения дети уже могут разговаривать, задавать вопросы и отвечать на вопросы иностранцев. И самое главное и немаловажное – это то, что они просто обожают своих преподавателей, - поделилась девушка.По словам мамы, для неё очень важно, чтобы дома дети могли заниматься самостоятельно. – Пожалуй, эти навыки в будущем пригодятся и в других делах. Главное, дети чувствуют, что у них получается добиваться поставленных целей, и это стимулирует двигаться дальше! Отдельная благодарность замечательным преподавателям центра за неравнодушное отношение к делу, за терпение к деткам, за профессионализм и за чуткость. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, обучаются чему-то новому и все это применяют на практике. Ведь в современном мире очень важно не стоять на месте, - подметила Айнур.Стоит отметить, что на сегодняшний день в центре успешно занимаются дети от 8 месяцев до 7 лет. Опытная команда специалистов поможет вашему малышу вырасти всесторонне развитой личностью, подготовиться к школе и хорошо учиться.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.