На стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса "Карачаганак" прошел матч 3 тура Первой Лиги между командами "Акжайык" (Уральск) и "Актобе-жас" (Актобе). Это было одно из самых напряженных спортивных зрелищ, которое доводилось наблюдать аксайским болельщикам. Первый гол на 11-й минуте игры в ворота актюбинцев забил Даниил Качнев ("Акжайык"). Второй гол был забит на 89 минуте Арманом Смаиловым ("Акжайык"). Со счетом 2:0 уральские футболисты одержали победу.