Цель проведения форума - встреча однокурсников, возможность неформального общения и сплочение вокруг университета единомышленников – выпускников, которые стремятся поддерживать связь друг с другом и с университетом, кому дороги университетские традиции, кто хочет и может содействовать полноценному и всестороннему развитию университета. Встреча выпускников и попечителей проводилась впервые. В работе Форума приняли участие 12 работодателей и порядка 50 выпускников разных лет, которые сегодня занимают ключевые позиции в бизнесе, науке, политике и образовании, а также нынешние студенты всех курсов.- создание ассоциации выпускников инженерно-технологического факультета ЗКИТУ; - содействие в работе профориентации молодежи и их трудоустройство; - проработка вопроса создания эндаумент фонда; - привлечение работодателей к подготовке новых образовательных программ; - содействие профессиональной подготовке студентов. Масштабное объединение профессионалов в рамках Форума даст импульс к обмену интересными экспертными мнениями, зарождению новых инициатив и проектов, обсуждению важных вопросов экономики и бизнеса, науки и образования. Сейчас инженерно-технологический факультет(ИТФ) ЗКИТУ – это более 2900 студентов, 150 сотрудников, 18 международных академических партнеров.Согласно рейтингу национальной палаты предпринимателей «Атамекен» за 2018 год, специальности ИТФ ЗКИТУ занимают 1 место по следующим направлениям – 6В07201 «Нефтегазовое дело», 6В07102 «Электроэнергетика», 6В07101 «Транспорт, транспортная техника и технологии», 6В07103 «Химическая технология органических веществ», 6В09102 «Ветеринарная санитария», 2 место по специальности 6В07302 «Строительство», среди Казахстанских вузов.