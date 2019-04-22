Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор ТОО «ТД Фотон» Александр Лукиенко сообщил, что завод по производству ячеистого газобетона испытывает проблемы с поставкой сырья. Согласно договора по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава основное сырьё должно поставляться по железнодорожной ветке, принадлежащей ТОО «Ак-Руно», но ветвевладелец отказывается пропускать вагоны. В свою очередь руководитель ТОО “Ак-Руно» Аскарбек Мамырбаев подчеркнул, что сотрудничает с десятками компаний региона без каких-либо сложностей и готов работать с ТОО «Фотон», но лишь при условии, что им будут выполняться все договорные обязательства, а также соблюдаться правила железнодорожных перевозок. При этом предприниматель выразил недоумение по поводу того, что данный спор рассматривается не между двумя хозяйствующими субъектами и в правовом поле, как это должно быть. По его мнению, ТОО «Фотон» данную ситуацию политизирует и считает эти действия некорректными. Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что руководство региона в курсе сложившейся ситуации. Выслушав мнения сторон, он резюмировал, что компаниям необходимо урегулировать отношения строго в рамках действующего законодательства. В этой связи департаментом по регулированию естественных монополий проводится проверка, результаты которой будут известны 26 апреля. - Вопрос находится на особом контроле акима области, - заключил Кайрат Бекенов, добавив, что ситуация будет отслеживаться вплоть до решения проблемы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.