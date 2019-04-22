Не выполняйте всю работу за ребенка. Пролил молоко? Он знает, где лежит тряпка. Поел – пусть отнесет тарелку в раковину.Учите ребенка принимать решения, не давайте готовых ответов на все вопросы. Например, то же пролитое молоко: не нужно сразу говорить «Возьми тряпку и вытри». Если ребенок растерялся, можно задать вопрос: «Что нужно сделать?»Хвалите малыша, когда он проявляет инициативу. Ребенок, решил сам полить дома цветы или научился кувыркаться? Радуйтесь вместе с ним, не обращая внимания на мелкие недочеты, например на лужу у подоконника. Тогда он искренне порадуется своим достижениям и захочет их повторить.Позвольте ребенку ошибаться. Не стремитесь сделать все вместо него, помогайте только тогда, когда сам малыш об этом попросит. Выберите домашние обязанности, которые ребенок должен выполнять сам: собирать игрушки, кормить питомца и т.д. Можно постепенно обучать его и взрослым делам: помогать лепить пельмени, выносить мусор, класть продукты в корзину, в магазине.Позаботьтесь об удобстве: сделайте так, чтобы в квартире крючки для одежды висели не очень высоко и малыш мог сам достать свою курточку, чтобы в ванной мог сам взять свою щетку.Помогите ребенку стать самостоятельным, и подрастая, он это оценит.