Порошенко заранее признал поражение

МВД и ЦИК не зафиксировали нарушений, влияющих на ход выборов В МВД и Центризбиркоме на зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы изменить итоги голосования. Полиция сообщила о смерти двух граждан на избирательных участках. Кроме того, во время голосования активизировались телефонные террористы — они «заминировали» 22 объекта, в том числе два аэропорта в Харьковской и Львовской областях, а также супермаркеты и храмы. По последним данным ведомства, в течение дня поступило более 800 жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 10 уголовных дел. Цифры еще будут уточняться, однако уже понятно, что нарушений было гораздо меньше, чем во время первого тура. Тогда МВД зафиксировало около двух тысяч нарушений и возбудило более 30 дел.

На Украине снова заговорили о попытках российского вмешательства Глава МВД Арсен Аваков на брифинге после окончания голосования заявил, что спецслужбам удалось предотвратить серию кибератак, организованных из России. По его словам, последние три дня на Украине наблюдался рекордный рост ложных сообщений о минировании и атаки на государственные системы, которые осуществлялись через VPN-адреса, зарегистрированные якобы в США, Китае и Гонконге, но в действительности оказались российскими. Кроме того, полиция пресекла деятельность двух террористических группировок. Кем они контролировались, не уточняется.

Сразу после объявления первых результатов экзитполов Порошенко вышел к журналистам и объявил, что готов позвонить своему оппоненту и поздравить его с победой, поскольку так решил украинский народ. «Я принимаю это решение. Я иду из офиса, но остаюсь в политике. Я буду бороться за Украину!» — сказал он. Ранее в день голосования на брифинге в штабе Порошенко заявили, что действующий президент готов признать любые итоги выборов. Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов сказал, что политическим оппонентам президента нечего бояться после выборов, ведь «Украина — не Россия» и является демократической страной, что признали международные организации и наблюдатели по итогам первого тура выборов. По словам зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко, Порошенко в случае проигрыша собирается сосредоточиться на парламентских выборах, которые пройдут на Украине осенью. Его партия станет оппозицией.