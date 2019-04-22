По плану на первоначальном этапе будут выпускать 30 тысяч автомобилей в год, сообщает informburo.kz

Фото пресс-службы МИИР РК В Алматы будут производить автомобили марки Нyundai, сообщает пресс-служба МИИР РК. Планируется, что на первоначальном этапе будут выпускать 30 тысяч машин в год. Производственные цеха могут появиться до конца 2019 года, в 2020–м выпустят первый автомобиль. 21 апреля министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо, президент Нyundai Мotor Сompany по стратегии Конг Ян Вун, президент Astana Group Нурлан Смагулов заложили первый камень в строительство завода. На церемонии также присутствовал Бауыржан Байбек. - Завод обеспечит постоянной работой более 700 алматинцев, а это для нас – один из основных приоритетов. Со стороны города было выделено 25 гектаров земли со всей инфраструктурой. Сегодня в Индустриальной зоне Алатауского района реализуются 39 проектов на 144 млрд тенге. Открыто пять заводов с участием японского, немецкого, китайского и российского капитала. Создано 800 высококвалифицированных рабочих мест. В этом году планируем запустить еще четыре предприятия с объемом инвестиций порядка 367 млрд тенге, в том числе крупный казахстанско-китайский завод по производству стальных труб "Asia Steel Pipe, - сказал аким. - Продукция данного предприятия будет направлена, как на внутренний рынок, так и на экспорт в третьи страны, - добавил Роман Скляр. В проект собираются инвестировать 25 млрд тенге. Будут привлечены также заемные средства на коммерческих условиях. - Завод включает в себя цеха сварки, покраски, сборки, производства пластиковых панелей и участок контроля качества. Предприятие будет оснащено новейшим технологическим оборудованием производства стран Южной Кореи и Японии. На заводе будет собираться весь модельный ряд Hyundai. На первом этапе будет налажено производство полного цикла моделей Accent, позже планируется запуск линии по производству моделей Creta, - сообщили в пресс-службе МИИР РК.Фото пресс-службы МИИР РК