Погибли два члена экипажа, сообщает informburo.kz

Воздушное судно выполняло тренировочный полёт / Фото Григория Беденко В Караганде при выполнении тренировочного полета разбился самолёт лёгкой авиации, сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК. ЧП произошло на аэродроме Балапан. Погибли два члена экипажа – 52-летний пилот-инструктор Юрий Артёмов и 30-летний пилот частного самолёта Мереке Аукешев. Воздушное судно выполняло тренировочный полёт. - Сегодня в 16:25 при выполнении тренировочного полёта и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна лёгкой авиации типа FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда). По предварительной информации, экипаж – два человека – погиб. По данному авиационному происшествию Управлением по расследованию авиационныx происшествий МИИР РК будет начато расследование, – сообщили в КГА. В 2017 году Юрий Артёмов стал одним из героев большого репортажа Informburo.kz. Тогда он был начальником лётно-методического отдела Авиационного учебного центра Министерства обороны и одним из инструкторов, которые тренируют курсантов. Работал здесь с 2013 года. До этого момента около 30 лет летал на боевых истребителях. Освоил L-39, Су-24, МиГ-21, Су-17М3. Службу в ВВС закончил в должности командира эскадрильи высотных перехватчиков МиГ-31, на которых летал более 15 лет.