По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем +15, ночью -2. В Атырау ожидается переменная облачность, днем 16 градусов тепла, ночью +4 градуса. В Актобе будет солнечно, днем 17 градусов выше нуля, ночью -2. В Актау будет солнечно, 17 градусов тепла днем и +6 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.