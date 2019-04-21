Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на 121 километре трассы "Чапаево-Сайхин" водитель автомобиля "Лада Ларгус" не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание машины. - За рулем находился ученик СОШ №3 поселка Жангала Жангалинского района ЗКО. В автомашине также находились 5 учеников 11 класса этой же школы, - пояснили в ведомстве. - Как выяснилось, ученик попросил у деда ключи от автомашины и поехал вместе с одноклассниками за тюльпанами. На обратном пути произошло ДТП, в результате которого ученики получили различные травмы. Одна школьница госпитализирована в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Между тем, в пресс-службе ДП подтвердили, что отец подростка, который находился за рулем в момент аварии, является пенсионером МВД. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт скорой помощи поступил в 19.20. - Медицинская помощь потребовалась девочке 2002 года рождения. Она была госпитализирована в Жангалинскую ЦРБ. Ночью из города была вызвана санавиация, в составе врачей нейрохирурга, хирурга, реаниматолога и проведена операция. Состояние пострадавшей крайне тяжёлое, - отметили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.