На  внеочередной ХХХ сессии маслихата Атырауской области народные избранники одобрили проект по озеленению нефтяной столицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о принятии управлением финансов государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства «Озеленение г. Атырау» был решен положительно, за выделение  4 млрд 696 тенге казенных денег депутаты проголосовали "За!". Сделать Атырау зеленее взялось ТОО «Каспийдормостострой»: на протяжении пяти лет будет вкладывать средства в создание цветников, садов с плодово-ягодными культурами, ухаживать за парковой зеленью, высаживать молодые деревца. А облфин  возместит ТОО потраченные деньги. Лина ОЙЛОВА