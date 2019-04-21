Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о принятии управлением финансов государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства «Озеленение г. Атырау» был решен положительно, за выделение 4 млрд 696 тенге казенных денег депутаты проголосовали "За!". Сделать Атырау зеленее взялось ТОО «Каспийдормостострой»: на протяжении пяти лет будет вкладывать средства в создание цветников, садов с плодово-ягодными культурами, ухаживать за парковой зеленью, высаживать молодые деревца. А облфин возместит ТОО потраченные деньги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.