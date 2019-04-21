Глава региона ознакомился с ходом строительства новой школы на 100 мест в школе-гимназии на 300 мест и встретился с ветеранами труда. В ходе встречи аким области рассказал о реализации государственной политики в регионе, отметив, что все запланированные работы направлены на повышение благосостояния населения. Заместители акима Акжайыкского района Тимур Шиниязов и Аскар Абугалиев ознакомили присутствующих со всеми запланированными на текущий год строительными работами на территории района, а также о проводимых работах по обводнению систем водоснабжения, находящихся в республиканской и коммунальной собственности. Протяженность водопровода составит 11 км. По окончании строительных работ свыше 600 жителей села будут обеспечены чистой питьевой водой. Работы выполняет подрядная организация ТОО «Альфа Сервис Строй». Завершение проекта запланировано через 8 месяцев. В Акжайыкском районе в 2017 году были обеспечены чистой питьевой водой 7 населенных пунктов, а в 2018 – еще 5 сел. Район на 84,8% обеспечен чистой питьевой водой. В этом году планируется увеличить значение обеспеченности до 95%. Нужно отметить, что жители района с радостью восприняли эту новость. Сельчане, у которых появилась вода, говорят, что это огромная радость. - Раньше, когда не было воды, это намного осложняло жизнь, особенно старикам и у кого есть дети. Теперь наша жизнь стала намного лучше. Спасибо огромное местным властям и руководству Республики, - говорит житель района Серик. В ходе встречи была озвучена история 80-летнего аксакала Касыма Серкебаева, отец которого серкебай Бимагамбетов был участником Великой Отечественной войны.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.