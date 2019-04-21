С вечера я заливала 5-6 ягод чернослива кипятком на 15 минут, а затем измельчала в блендером. Добавляла 2 ст.л. геркулеса или гречки, по 1 ч.л. молотого льняного семени, кунжута и какао. Смесь разводила кефиром до состояния кашицы и убирала в холодильник. Утром кушала и запивала зеленым чаем. В таком завтраке много необходимых микроэлементов и питательных веществ, поэтому есть после него долго не хочется. К тому же ингредиенты нормализуют пищеварение, улучшают обмен веществ. «Подушка» на животе таяла с каждым днем. А спустя месяц мой животик снова стал плоским. Берегите себя и своих близких! Новые интересные советы по здоровью читайте ежедневно на нашем сайте.