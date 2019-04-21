Нам необходимо: Сыр - 400гр., Крабовые палочки - 1 уп., 2-3 зуб. чеснок, 4 яйца, 2 ст.л. майонеза, 2 ст.л. сметаны, специи по вкусу, отварная морковка для украшения, крекеры «вкус Сыра» зелень для украшения блюда. Приготовление: Яйца отвариваем, отделяем белок от желтков. Желток размять вилочкой. Крабовые палочки, яичные белки измельчаем на мелкой терке, добавить чеснок через давилку. Смешать все с желтковой массой. Добавляем специи, сметана и майонез. Перемешиваем, формируем из массы шарики и обваливаем в тертом на мелкой терке сыре. На блюде раскладываем зелень, сверху крекеры, на них шарики. Из отварной моркови вырезать клюв, гребешок, лапки. Украсить цыплят. Глазки сделать из горошин перца и подавать. Приятного аппетита! Интересные рецепты и советы читайте ежедневно на нашем сайте. в преддверии Пасхи печем ароматные куличи и красим яйца.