В субботнике, приняли участие 19 тысяч жителей города, в том и числе работники коммунальных предприятий, а также сотрудники государственных учреждении. - Кроме этого, было задействовано 600 организаций и учреждений независимо от форм собственности. Также приняли участие 750 студентов ВУЗ-ов и СУЗ-ов, кроме того 61 КСК города с привлечением около 300 работников, - пояснили в пресс-службе акимата города Уральск. - В рамкам акции всеказахстанского дня посадки деревьев были определены места массовой посадки деревьев это: правый берег реки Чаган в парке культуры и отдыха города Уральск, возле интелектуальной школы имени Н.А.Назарбаев, сквер по ул.М.Мункеулы, сквер СОШ №20, ул.Гужвина, ул.Энтузиастов, ул.Жангир хана, ул,Азербайджанская, трасса Уральск-Саратов, а также п.Круглоозерное. В посадке саженцев принимали участие ветераны труда, депутаты обласного и городского маслихата, студенты ВУЗ-ов и СУЗ-ов, неправительственные организации, а также государственные служащие местного исполнительного органа в том числе АГДСПК по ЗКО и судебные органы. Стоит отметить, в рамках данной акции были высаженны более 5 тысяч саженцев такие как: татарский клён, дуб, ясень, акация, катальпа. - Также были проведены работы по побелки деревьев по проспекту Н.А.Назарбаева и проспекта Евразия с участием студентов ВУЗ-ов и СУЗ-ов. В санитарной очистки городской территории также были привлечены студенты по улице мкр. Жулдыз, улица Тәуелсіздік, улица Согласия, ул.Сырым Датова с выходом на трассу Уральск-Желаево,- отметили в пресс-службе акимата города Уральск. Количество вывезенного мусора составило 648 м3.