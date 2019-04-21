На территории города Аксай в течение недели было высажено порядка 4, 5 тысяч саженцев таких пород, как карагач, тополь, клен, березы и кустарниковые. Саженцы были выданы учебным заведениям и КСК. Особое внимание было уделено районам южной объездной и ФОКа "Карачаганак". Эти участки наиболее подвержены снеговым заносам. С целью создания снегозадержания и облагораживания территории здесь были высажены саженцы неприхотливых пород деревьев. Работа по озеленению прошла и в сельских округах. В общей сложности на территории Бурлинского района было высажено около 5,5 тысяч саженцев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.